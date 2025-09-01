Karamanda Engelli Bireylere Şiddet Olmuş

ÖZEL BAKIM MERKEZİNDE ŞİDDET OLAYI

Başyayla ilçesindeki özel bir bakım merkezinde yaşanan olaylar, engelli bireylerin maruz kaldığı şiddeti gözler önüne seriyor. Yüzde 88 engelli olan Enes C., görüntülü konuşmalarında ablası Müşerref Cengiz’e “Beni tokatlıyorlar” dedi. Bunun üzerine Cengiz, durumu valiliğe bildirerek şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine güvenlik kameraları incelendiğinde, bakıcıların özel gereksinimli bireylere şiddet uyguladığı anlar net bir şekilde görüldü. Enes C.’nin omzuna el koyarak kendini rahatsız hissetmesine rağmen bakıcı tarafından tokat atılması dikkat çekti. Ayrıca, bireylerin bakıcılardan kaçmaya çalıştığı anlar da kayıtlarda yer aldı. Şiddet görüntüleri ortaya çıkmasının ardından savcılık soruşturma başlattı.

BAKIM MERKEZİ ÇALIŞANLARININ İFADELERİ

Başlatılan soruşturma kapsamında, bakım merkezi çalışanlarının ifadeleri alındı. M.D. adlı çalışan, “4 Ocak 2025’te 05.53 sıralarında engelli A.A.’yı tuttum peçete almak istedim. O sırada şahıs kendisini sert bir şekilde koltuğa attı. Görüntülerde ittirmiş gibi algılanıyor. 06.46 sıralarında Enes C.’ye şaka yapmak amaçlı tokat attım. Zarar vermek gibi bir niyetim yoktu” dedi. Ayrıca, “07.20’de odadan çıkarken, pantolonumu labirent gibi salladım. Pantolonun şahsın yüzüne isabet etmedi. Bu kişiyi çok seviyorum” şeklinde savunma yaptı.

H.B. adlı bir çalışan ise, “7 Aralık 2024’te, saat 00.00-08.00 vardiyasında engelli S.G.’yi itekleyip kulağını çektiğim olayı şu anda hatırlayamıyorum. S.G., hem kendisine hem de diğer engelli bireylere zarar veren biri. Kendisine zarar vermemesini sağlamak için böyle yaptım” diye ifade verdi.

A.G. adlı çalışan da “7 Aralık 2024’te S.G. ile şakalaşıyordum. Tokat atmadım. 19 Aralık 2024’te ise R.Ö. isimli şahıs sürekli kendini yere atıyordu. Onun kaçmasını engellemek için müdahalede bulundum” şeklinde konuştu.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Çalışanların ifadelerinin ardından şüpheliler serbest bırakıldı ve bakım merkezinin faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi. Yapılan bu açıklamalar, bakım merkezi içindeki şiddet uygulamalarının detaylarını ortaya koyuyor.