Karamanda Kaza Sonrası Baba Sakinleştirdi

KAZA ANINDA YARALANAN BABA OĞLUNU SAKİNLEŞTİRİYOR

Karaman’da meydana gelen otomobil kazasında yaralanan baba, elinden tuttuğu oğlunu sakinleştiriyor. Kaza, akşam saatlerinde Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, C.Ö. yönetimindeki 42 AGV 098 plakalı Mercedes marka otomobil, H.A.’nın kullandığı 42 AGS 453 plakalı BMW marka araca arkadan çarptı.

SÜRÜCÜYÜN KURTARILMASI VE MÜDAHALE

Yaşanan kazada, 42 AGV 098 plakalı aracın sürücüsü C.Ö. otomobil içerisinde ayaklarından sıkışarak yaralandı. Olayın duyulmasının ardından sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi. Yaralı baba, itfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekibi ilk müdahale sonrasında, sedye ile ambulansa alındığı esnada elinden tuttuğu 12 yaşındaki oğluna, “Ben iyiyim oğlum, ağlama” diyerek onu sakinleştirdi.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen baba, tedavi altına alındı. İlgili sağlık kaynaklarına göre, babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili bir tahkikat süreci başlatıldığı bildiriliyor.