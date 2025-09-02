Karamanda Takla Atan Araçta Yaralı

KAZA SONRASI YARALANMA VE KEDİLERİN KURTARILMASI

Karaman’da, hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü S.B. yaralandı. Aracın içinde sıkışan S.B., olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Aynı zamanda araçta bulunan dört yavru kedi de belediye barınağına götürüldü.

KAZA DETAYLARI VE HIZLI MÜDAHALE

Yaşanan kaza, sabah saat 10.00 civarında, merkeze bağlı Yuvatepe köyü yakınlarında gerçekleşti. 42 BZL 95 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü S.B.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki tarlaya doğru takla attı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü S.B.’yi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı.

KEDİLERİN GELECEĞİ İÇİN YENİ ADIM

Kazada, sürücünün yanı sıra araçta bulunan bir kutu içindeki dört yavru kedi de büyük bir dikkatle kurtarıldı. Bu kediler, sağlık kontrolü ve rehabilitasyon amacıyla belediyeye ait barınağa götürüldü. Jandarma, kazanın nedenlerine dair detaylı bir inceleme başlattı.