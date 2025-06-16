Karamanda Uyuşturucu Ve Silah Ele Geçirildi

KARAMAN’DA YAPILAN ASAYİŞ UYGULAMALARI

Karaman’da polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamaları sonucunda 6 bin 74 uyuşturucu hap ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Bu operasyonlar sırasında 14 kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 9-15 Haziran tarihleri arasında bir dizi uygulama yaptı ve toplam 1,430 kişi sorgulandı.

DÜZENLİ DENETİMLER SONUCU YAKALANMALAR

Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamaları sırasında alkollü araç kullanan 12 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 40 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 31 kişiye para cezası kesildi. Ayrıca, 87 araç trafikten men edildi ve 12 sürücünün ehliyetine el konuldu.

NARKOTİK UYGULAMALARINDAN ÇIKAN SONUÇLAR

Narkotik uygulamaları kapsamında 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 69 tabanca ve av tüfeği fişeği, 3 adet kesici-delici alet, 54 gram bonzai, 3 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 5 bin 662 adet sentetik ecza ve 412 adet extacy ile 10 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Emniyet, huzur ve güven ortamının sürdürülmesine yönelik denetim ve uygulamaların kararlı bir şekilde devam edeceğini duyurdu.