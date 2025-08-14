Karamanda Yangın Korkutup Duman Yükseltti

YANGIN KORKUTTU

Karaman’da, 7 katlı bir apartmanın tepe katında meydana gelen yangın, çevredeki sakinleri tedirgin etti. Olay, Yunus Emre Mahallesi’nde yer alan 4. TOKİ konutlarındaki 7 katlı B1-1 bloğun en üst katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daireden yükselen dumanları gören apartman sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar sonrası, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Tedbir amacıyla elektrik ve doğal gaz firmalarının ekipleri de bölgeye geldi. İtfaiye ekipleri, dairenin kapısını kırarak yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle evlerinden dışarı çıkan birçok vatandaş, durumu izlemek için biriken kalabalığın arasına katıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde, yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıktığı anlarda dairede kimsenin bulunmaması, olası bir felaketin önüne geçti. Yangının elektrik kaynaklı çıktığı düşünülüyor ve bu konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.