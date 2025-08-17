Karamanköy’de iki araç çarpıştı

KAZA YERİNDE HEDEFİ KORUMAK AMACIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Balıkesir’in Altıeylül ilçesi Karamanköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Bir otomobilin karşı şeride geçişi sonucu oluşan bu kazada, bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıca bir kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza, Balıkesir-Kepsut karayolunun Karamanköy mevkiinde gerçekleşti.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN VE YARALILAR

Kaza, E.Ç.’nin 10 AFN 850 plakalı aracıyla karşı şeride geçmesi üzerine S.S. yönetimindeki 06 BMP 170 plakalı araçla kafa kafaya çarpmasıyla oluştu. Olayın ardından Karesi Grup Amirliği, bir kurtarma aracı ve dört personel ile birlikte 112 Sağlık ve güvenlik ekiplerini kaza yerine yönlendirdi. İtfaiye ekipleri, kafa kafaya çarpışan 10 AFN 850 plakalı araçtan E.Ç. adlı vatandaşı ölü olarak çıkardı, S.S. ise yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla hastaneye sevk edildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Kaza sonrası, gerekli güvenlik önlemleri alındı ve olayla ilgili bir soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Olayın detayları ve daha fazlası ilerleyen saatlerde açıklanabilir.