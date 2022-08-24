Karamollaoğlu açıkladı: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı güçlü bir ihtimal

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hakkında açıklama yaptı.

“Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” Bu soruya yanıt aranırken 6’lı masada yer alan isimlerden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının güçlü bir ihtimal olduğunu söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında 6’lı masanın son toplantısında alınan kararları değerlendirdi.

6’LI MASANIN ADAYI KİM OLACAK?

Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığının da ihtimaller arasında olduğunu dile getirdi.

”ADAYIMIZ, SEÇİM TARİHİ NETLEŞİNCE BELİRLENECEK”

Aday konusunun görüşmede hiç müzakere edilmediğini de ifade eden Saadet Partisi Genel Başkanı, “6 partinin liderleri biz bunu seçim tarihi ilan edildikten sonra adayı ilan edeceğiz” dedi.