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Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 Bin Tazminat

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SİYASİ DAVALAR SÜRÜYOR

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 22 Şubat 2024’te katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Karamollaoğlu, “Necmettin Erbakan’ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar siyasiler arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.

KARAMOLLAOĞLU TAZMİNAT ÖDEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Karamollaoğlu’nun bu sözleri dolayısıyla tazminat ödeyeceğini duyurdu. Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Temel Karamollaoğlu’nun 22 Şubat 2024 tarihinde bir televizyon kanalında, Sayın Cumhurbaşkanımızı, ‘Rahmetli Necmettin Erbakan’ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı’ iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında, Ankara 27. Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız lehine 70 bin lira manevi tazminata hükmetti.” şeklinde açıklama yaptı. Bu gelişme, siyasi tartışmaların daha da alevlenmesine neden oldu.

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