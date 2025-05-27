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Karamollaoğlu, Erdoğan’a Tazminat Ödeyecek

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SİYASİ DAVALARIN SÜREKLİLİĞİ

Siyaset dünyasında tartışmalar devam ediyor. Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 22 Şubat 2024 tarihinde katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bazı iddialarda bulundu. Karamollaoğlu, Erdoğan’ın “Necmettin Erbakan’ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı” yönünde ifadeler kullandı.

KARAMOLLAOĞLU’NUN TAZMİNAT YÜKÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Karamollaoğlu’nun sözleri nedeniyle tazminat ödeyeceğini açıkladı. Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Temel Karamollaoğlu’nun 22 Şubat 2024 tarihinde bir televizyon kanalında, Sayın Cumhurbaşkanımızı, ‘Rahmetli Necmettin Erbakan’ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı’ iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında, Ankara 27. Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız lehine 70 bin lira manevi tazminata hükmetti” şeklinde açıklamalar yaptı.

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