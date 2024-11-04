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Karamollaoğlu’nun Yerine Adaylar Belirlendi

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SAGLIK SORUNLARIYLA GÜNDEMDE

Sağlık problemleri yüzünden genel başkanlığı bırakacak olan Karamollaoğlu’nun yerine üç isim adaylıklarını ortaya koydu. Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, Parti Sözcüsü Birol Aydın ve eski Genel Başkanlardan Mustafa Kamalak, bu yarışta yer alacak.

Karamollaoğlu ve yönetim ekibinin büyük bir kısmı, seçim yarışında Arıkan’ı tercih ediyor. Kurultay tarihine kadar bir anlaşma sağlanamazsa, 24 Kasım Pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek kongrenin oldukça çekişmeli geçebileceği dikkati çekiyor.

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