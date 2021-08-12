Karamollaoğlu: Sığınmacılar için komisyon oluşturulsun

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sığınmacılarla ilgili bir komisyon oluşturulması gerektiğini savundu.

Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında, sığınmacı meselesinde Türkiye’de toplumsal bir uzlaşı sağlamaya, herkesle mutabık kalınacak bir yol haritası belirlemeye mecbur olunduğunu söyledi. SP lideri, “Başta siyasi partiler olmak üzere sosyologlar, göç uzmanları, tarihçiler, bu konuyla doğrudan doğruya ilgilenen akademisyenler, yetkin isimlerden müteşekkil bir komisyon oluşturulmalı. İster buna göç komisyonu, ister mülteciler, sığınmacılar komisyonu deyin ama bu konuyu her yönüyle ele alıp çözüm üretmeye mecburuz” diye konuştu.

Önceki gün Sivas’ta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yapılan “provokatif müdahaleyi üzüntüyle karşıladığını” söyleyen Karamolloğlu, aslında yaşanan hadiseyi medyanın daha farklı gündeme getirdiğini savundu. Karamollaoğlu, bunu doğru bulmadığını da kaydetti.