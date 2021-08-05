Karamollaoğlu: Zihinlerde soru işareti oluştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ülkeyi saran orman yangınları konusunda görüş bildirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, orman yangınlarında ihmal veya kasıt olup olmadığının tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğine işaret ederek “İnsanımızın zihninde bu yangınlardan sonra çok soru işaretleri oluştu. Bunların hepsi ilgililer ve yetkililer tarafından açık ve net bir şekilde cevaplandırılmalıdır” dedi.

Afet öncesi hazırlıksız, afet anında ise telaşlı bir yönetimle karşı karşıya kalındığını dile getiren Karamollaoğlu, her zaman olduğu gibi birilerinin afet zamanında da afeti kontrol etmekten daha çok algı oluşturmanın peşine düştüğünü savundu.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti: “Ne yazık ki basına da ambargo uygulanıyor. RTÜK hem yetkililere, şahıslara, ‘bu işi gündeme getirmeyin’ diye mektup yazıyor, arkasından da birileri bu konuda açıklama yapınca arkasından azarlıyor. Nerede yaşıyoruz? Rusya’da bile böyle bir baskı yok şimdi. Bu durum istismar edilmemeli, kimse tahrik edilmemeli, uydurma haberlere kimse kapılmamalı, uydurma haberler haber olarak verilmemeli. Tahrikler meydana gelmemeli, iftiralar yapılmamalı, yanlış bilgiler verilmemeli, halk galeyana getirilmemeli ama gerçekler de halka ulaştırılmalı, bunu da kimse engellememeli.”