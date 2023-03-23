Karamollaoğlu’ndan Akşener’e kritik ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Görüşmede seçim yönelik durum değerlendirmesi ve çalışmalar ele alındı.

14 Mayıs seçimine 53 gün kala Ankara’da hareketlilik devam ediyor. Bir yandan milletvekilliği bir yandan da cumhurbaşkanı adaylığı süreci işliyor.

Partiler vekil belirleme işlemlerini yürütürken cumhurbaşkanı adaylarının da imza toplamak için 5 günü başladı. Muhalefette ise Millet İttifakı, Yüksek Seçim Kurulu’na 6 partinin ittifak protokolünü sundu.

KARAMOLLOĞLU AKŞENER’İ ZİYARET ETTİ

Aynı saatlerde ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu kabul etti.

İki lider İyi Parti Genel Merkezinde bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.