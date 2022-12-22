Karamollaoğlu’ndan asgari ücret tepkisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 8 bin 500 lira olarak açılanan yeni asgari ücret için “Bir kez daha ‘dağ fare doğurdu!'” açıklamasını yaptı.

Twitter’dan açıklama yapan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “sırtımızda küfe var” sözlerine atıfta bulunarak şunları kaydetti:

“Bir kez daha, ‘dağ fare doğurdu!’. Sırtlarındaki küfede milyarca doları taşıyorlar ama emekçinin alın terinin hakkını taşıyamıyorlar! Bu iktidar, bu anlayış ve bu zihniyet değişmeden sonuç değişmeyecek! Asgari değil, ‘İnsanca Yaşam Ücreti’ için geri sayım başlamıştır…”