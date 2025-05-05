Karamürsel Bahar Şenliği Düzenlendi

KARAMÜRSEL’DE GELENEKSEL BAHAR ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından “2. Geleneksel Bahar Şenliği” gerçekleştirildi. Yalakdere Mahallesi’nde Dernek Başkanı Ahmet Çetin ve yönetiminin önderliğinde yapılan etkinliğe, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, yerel halk ve çok sayıda Boşnak katılım gösterdi. Yalakdere Mesire Alanı’nda geçen şenlikte davetliler, yöresel oyunlarla eğlencenin tadını çıkardı.

HACI ADAYLARI KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI

Kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkacak 315 kişilik hac kafilesi, Kocaeli İl Müftülüğü tarafından İzmit’te düzenlenen anlamlı bir uğurlama töreniyle dualarla yola çıktı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, ilahilerle devam etti. Hac farizasını yerini getirmek için bekleyen hacı adaylarıyla yakınları, duygusal anlar yaşadı. Etkinlikte konuşma yapan İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, “Hem kendileri, hem aile efradı, devletimiz, milletimiz, alemi İslam için, hem de Filistin için dualar beklediğimizi ifade etmek istiyorum.” dedi. Dua sonrası aileleriyle vedalaşan hacı adayları, kutsal topraklara gitmeleri için yola çıktı.