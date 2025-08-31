Haberler

Karamürsel’de 18. Balık Festivali Yapıldı

BALIK FESTİVALİ’NDE İKRAMLAR

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen 18. Balık Festivali’nde, katılımcılara toplam 8 bin balık ekmek dağıtıldı. Karamürsel Belediyesi tarafından, av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesinde Ereğli Mahallesi’ndeki sahilde gerçekleştirilen bu etkinlikte, ızgaralarda 8 bin kişilik uskumru pişiriliyor. Hazırlanan balık ekmekler, festivale katılanlara severek sunuldu.

BAŞKAN ÇALIK’TAN MESAJ

Etkinlik sırasında bir konuşma yapan Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, “Yeni av sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını” diledi. Bu tür etkinlikler, yerel halkın bir araya gelmesini sağlıyor ve deniz ürünlerinin tanıtımına önemli katkı sunuyor.

ÖNEMLİ

Bilecik’te Trafik Kazası Olmuştu

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucunda bir kişi hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza, Pazaryeri ilçesindeki Karaköy köyü kavşağında gerçekleşti.
Leylek ve Flamingo Bafa Gölü’nde

Bir leylek ve flamingo, EKODOSD'nin çalışmalarıyla Bafa Gölü'nde doğaya geri salındı. Leylek, köy muhtarı ve halkın ihbarı sayesinde tedavi edilerek salına bildi.

