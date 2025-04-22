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Karamürsel’de Çatı Yangını Korku Yarattı

YANGININ NEDENİ ELEKTRİK KONTAĞI

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, çatıda meydana gelen yangın büyük bir paniğe yol açtı. Apartman sakinleri binayı hızla terk ederken, itfaiye ekipleri alevler içinde yanan çatıyı söndürmek için harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi 210. Cadde’de yer alan 4 katlı dairenin çatısında elektrik kontağından yangın çıktı.

OLAY YERİNE KISA SÜREDE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangını fark eden apartman sakinleri, derhal binayı boşaltarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbardan sonra olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanmakta olan çatıyı söndürmek adına çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olayı endişeyle izleyen vatandaşlar, yaşanan olay karşısında gözyaşlarını tutamadı. Yangın sonucunda can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirici bir durumken, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

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