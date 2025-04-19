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Karamürsel’de Doğal Gaz Borusu Delindi

KARAMÜRSEL’DE DOĞAL GAZ BORUSU DELİNDİ

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sırasında bir doğal gaz borusu hasar gördü. Olay, Ereğli Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nda yaşandı.

GAZ YAYILIMI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Altyapı çalışmaları sırasında yatay sondaj makinasının, İZGAZ’a ait olan boru hattına zarar verdiği bildirildi. Hasar sonucu borudan gaz sızması meydana geldi. Bölgeye intikal eden ekipler, gaz akışını keserek çevrede güvenlik önlemleri aldı ve yolu trafiğe kapattı. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.

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