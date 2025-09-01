Karamürsel’de İlk Mezat Gerçekleşti

KARADENİZ’DE İLK BALIK MEZADI GERÇEKLEŞTİ

Marmara Bölgesi’nin önde gelen toptan su ürünleri satış noktalarından biri olarak bilinen Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindeki Ereğli Balık Hali’nde yeni sezonun ilk balık mezadı yapıldı. Denizlerde av yasağının sona ermesi ile birlikte gece saatlerinde “vira bismillah” diyerek denize açılan Karamürsel balıkçıları, sabah saatlerinde palamut, hamsi, mezgit, sardalya ve istavrit gibi çeşitli balıklarla limana döndü. Düdük çalmasıyla birlikte sezonun ilk mezadı başlamış oldu. Kasalarla doldurulan balıklar açık artırma yöntemiyle alıcı buldu.

FİYATLARDAKİ DEĞİŞİMLER

Balıkların fiyatları ise şöyle belirlendi: Kırlangıcın kilogramı 600-700 lira, tekirin kasası 4 bin lira, istavritin kasası 2 bin 500 lira, sardalyanın kasası 1700-2 bin lira, hamsinin kasası 3 bin lira, turna mezgidin kasası 1200-1500 lira, lüferin tanesi 600 lira, sarıkanadın tanesi 350-380 lira, palamudun çifti ise 450 liradan satıldı.

SEZON BEKLENTİLERİ

Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürü Ayhan Acar, 1 Eylül itibarıyla Türkiye genelinde balık sezonunun açıldığını ifade ederek, halkın bol miktarda balık tüketmesini beklediklerini söyledi. Acar, fiyatların ilerleyen günlerde düşeceği yönünde öngörüler bulunduğunu belirterek, “Hamsinin bol olacağı, palamudun biraz zayıf göründüğü öngörüsü var. İnşallah hamsiyle vatandaşımızın yüzü gülecek. 2025-2026 balık sezonunun bereketli olmasını diliyorum.” dedi. Balık komisyoncusu Menderes Karaçoban ise yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, küçük teknelerin de ava çıkmasıyla kısa sürede fiyatların düşeceğini ifade etti.