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Karamürsel’de Kumar Operasyonu: 5 Kişiye Ceza

KUMAR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı bir iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye toplamda 46 bin 235 TL tutarında para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunu önlemek amacıyla gerçekleştirdiği denetlemeler sırasında Karamürsel’deki bir kahvehaneye kontrol düzenledi.

CİDDİ PARA CEZALARI UYGULANDI

Denetim sırasında kumar oynayan 5 şahsa toplam 46 bin 235 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, kumar oynanan yerde bulunan 5 bin 200 TL miktarındaki paraya da el konuldu. Kumar oynatan A.S. hakkında ise gerekli adli işlemler yapılıyor.

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