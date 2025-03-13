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Karamürsel’de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

KAZA BİLGİLERİ

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, bir otomobil ile motosikletin çarpması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralanıyor. Olay, Karamürsel ilçe merkezinde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, M.Y.C tarafından kullanılan 41 ARH 343 plakalı otomobil ile B.K’nin yönetimindeki 41 AUF 978 plakalı motosiklet, trafik ışıklarında çarpışıyor.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANIYOR

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü B.K., motosikletten yola savrularak yaralanıyor. Olayın yaşanmasının ardından, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriliyor. İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Kazada yaralanan B.K., sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Olayla ilgili inceleme başlatılıyor.

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