Karamürsel’de Ölü Yunus Yavrusu Bulundu

KOCAELİ’NİN KARAMÜRSEL İLÇESİNDE YUNUS YAVRUSU BULUNDU

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde sahil kenarında ölü bir yunus yavrusu keşfedildi. Ereğli Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahil boyunca hareketsiz bir yunus yavrusunu fark etti. Olayın hemen ardından yetkililere haber verildi.

OLAY YERİNE EKİPLER GİTTİ

Karamürsel Belediyesi’ne bağlı ekipler, bölgeye gelerek denizden ölü yunus yavrusunu çıkardı. Ekipler, buldukları hayvanı daha sonra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yapılan incelemeler sonrasında, yunus yavrusunun gömülmesi planlanıyor.