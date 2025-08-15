Karamürsel’de Orman Yangını Nedeniyle Boşaltma

KARAMÜRSEL’DE ORMAN YANGINI SONUCU KÖY BOŞALTILDI

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde süren orman yangını nedeniyle Akçat köyü boşaltılma kararı aldı. Yangın söndürme faaliyetlerine katılan helikopterler tarafından çekilen görüntülerde, dumanların geniş bir ormanlık alanı etkisi altına aldığı gözlemlendi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILAN ALEVLERE DİKKAT

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgarın getirdiği etki ile yayılan alevlerin ulaştığı Akçat köyünün tedbir olarak boşaltılmasına karar verildi. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından görevlilerin yönlendirmelerine uymaları önem arz etmektedir” denildi. Yangın söndürme çalışmaları için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazözle yangını kontrol altına alma çabalarını devam ettiriyor. Ayrıca, vatandaşlar kendi imkanlarıyla ekiplere destek veriyor.

YANGIN MÜCADELESİNDE GÖRÜLEN BÜYÜKLÜK

Yangın bölgesinde bulunan vatandaşlardan Ercan Özalp, mücadelenin büyüklüğüne dikkat çekerek, “Akçat’tan sonra yangın büyük bir alana yayıldı ve şu an kontrol altına alınamıyor. Ben ilk defa bu kadar çok uçak görüyorum. Her yerden uçak ve helikopter geldi. Herkes sahada” sözlerini kullandı. Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterlerin çektiği görüntüler, dumanların geniş bir ormanlık alanı sardığını gösterdi.