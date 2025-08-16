Karamürsel’de Orman Yangınıyla Mücadele Sürüyor

KARAMÜRSEL’DE SÜREN ORMAN YANGINI MÜCADELESİ

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangına 963 personel ve 16 hava aracı ile yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Ancak, şiddetli rüzgar, ekiplerin yangını kontrol altına alma çabalarını zorlaştırıyor. Akçat ve Suludere mevkilerinde çıkan yangın, dün saat 12.30 sularında başlamıştı.

YANGINDAKİ GELİŞMELER VE OLAY YERİNE YARDIM GİDEN EKİPLER

Yangının enerjisi büyük ölçüde azalsa da, şiddetli rüzgar nedeniyle alevlerin söndürülmesinde zorluk yaşanıyor. Yangın, 24 saatin içine girerken, çevre illerden gelen takviye ekipler de havadan ve karadan mücadeleye destek veriyor. Ekipler, yangının köylere ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Söndürme çalışmaları için sahada toplamda 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinesi, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak, 2 ambulans ve 4 UMKE aracı aktif bir şekilde görev alıyor.

BÖLGEDE HIZLI İLETİŞİM İÇİN ÖNLEM ALINDI

Bölgede haberleşmenin aksamadan sağlanabilmesi amacıyla mobil baz istasyonu da konuşlandırıldı. Yangınla mücadelede itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet, sağlık ekipleri ile sivil toplum kuruluşları işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Yangın söndürme çalışmaları, hızla devam ederken, ekiplerin gayreti, yangının yayılmasını önlemekte önemli bir rol oynuyor.