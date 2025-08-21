Haberler

Karamürsel’de Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

TRAKTÖR DEVRİLMESİ SONUCU YAŞLI SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 75 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, Karamürsel ilçesinin Çamçukur köyünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ahmet Çimen (75) yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters döndü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından hemen olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralı sürücüyü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Ne yazık ki, hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak incelemeler başlatıldı.

