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Karamürsel’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

KARAMÜRSEL İLÇESİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir depoya gerçekleştirilen operasyonda 9 bin 900 ecstasy hap bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde dün Karamürsel’de bir operasyon düzenliyor.

DEPODA BULUNAN MALZEMELER

Depo içerisinde yapılan aramada, 2 kilo 954 gram skunk, toplam 1 kilo 166 gram ağırlığında 3 parça sentetik kannabinoid, şeffaf poşette yaklaşık 3 kilo 540 gram ecstasy hap, 581 gram reçine esrar ve bir pompalı tüfek ele geçiriliyor. Operasyon sonucu elde edilen bu ürünlere el konulurken, R.Ö. isimli bir şahıs hakkında adli işlem başlatılıyor.

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