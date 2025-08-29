Karamürsel’de Yağlı Pehlivan Güreşleri Yapıldı

GELENEKSEL GÜREŞLERDE BAŞPEHLİVANLIK KAZANILDI

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bu yıl 41. kez gerçekleştirilen Geleneksel Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Ali Gürbüz, başpehlivan unvanını kazandı. Karamürsel Er Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe toplamda 670 sporcu katılırken, bu sporcuların 36’sı başpehlivan olarak mücadele etti.

FINAL MÜCADELESİNDE KAZANILAN UNVAN

Finalde Ali Gürbüz, Yıldıray Akın ile karşı karşıya geldi. Gürbüz, bu zorlu mücadelede rakibini yenerek başpehlivanlık unvanına sahip oldu. Ayrıca başaltı kategorisinde birinciliği de finalde Kerem Kahya’yı mağlup eden Sinan Yıldız elde etti.

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, müsabakaların ardından bir konuşma yaparak, organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Bu etkinlik, geleneksel güreş kültürünü yaşatmaya devam ediyor.