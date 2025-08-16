Karamürsel’de Yangın Kontrol Altında

YANGININ GÖRÜNTÜLERİ HAVA KAYITLARIYLA BELGELENDİ

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen yangın sonrası zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi. Yangın, dün saat 13.00 sıralarında otluk bir alanda başladı ve hızla ormana sıçradı. Olayın ardından yapılan müdahale ile yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede, hem karadan hem de havadan gerçekleştirilen müdahalelerle yangının söndürülmesi ve soğutulması için çalışmalar devam ediyor. Yangın sebebiyle zarar gören ormanlık alanlar ile tarım arazileri dronla detaylı bir şekilde görüntülendi.