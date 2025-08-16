Haberler

Karamürsel’de Yangın Kontrol Altında

YANGININ GÖRÜNTÜLERİ HAVA KAYITLARIYLA BELGELENDİ

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen yangın sonrası zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi. Yangın, dün saat 13.00 sıralarında otluk bir alanda başladı ve hızla ormana sıçradı. Olayın ardından yapılan müdahale ile yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede, hem karadan hem de havadan gerçekleştirilen müdahalelerle yangının söndürülmesi ve soğutulması için çalışmalar devam ediyor. Yangın sebebiyle zarar gören ormanlık alanlar ile tarım arazileri dronla detaylı bir şekilde görüntülendi.

ÖNEMLİ

Haberler

M.K. Çocuk Tacizine Kalkıştı, Yakalandı

Çankaya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darbedildi. Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi, mağdur aile ise şikayetçi oldu.
Haberler

Antoine Semenyo, Irkçı Sözler Duydu

İngiltere Premier Ligi'nin başlangıcında Liverpool-Bournemouth maçında, konuk takımın oyuncusu Antoine Semenyo ırkçı davranışa maruz kaldı. Saldırgan stadyumdan uzaklaştırıldı ve soruşturma başlatıldı.

