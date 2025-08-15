Karamürsel’de Yangın, Tuncer Mücadele Etti

ORMAN YANGINI VE KEMAL TUNCER’İN MÜCADELESİ

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde süregelen orman yangınında, 70 yaşındaki Kemal Tuncer, kendi çabalarıyla alevlere karşı direndi. Yangında evi zarar gören yaşlı adam, yanan alanlara su dökerek yangınla mücadele etti. Yangının başladığı Akçat ve Suludere mevkilerinde yangına karşı 6 uçak, 10 helikopter, 75 araç ve 200 personel ile müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden alevler, Akçat köyündeki bazı evleri tehdit ediyor.

SON ANDA KAÇIŞ

Yangında evi ve motosikleti zarar gören Kemal Tuncer, alevlerin aniden köye ulaştığını ifade etti. Yaşanan panik dolayısıyla, “Alevler gelince ‘Dışarı çıkalım’ dedim, hemen evdeki tüpü söktüm. Ağaç kesme motoru ve yedek benzin bidonunu alıp aracın arkasına koydum. Son anda çıktık” dedi. Yangın sırasında Tuncer’in evinin camları kırıldı, bahçesindeki ağaçlar yandı ve ahşap yapısında ciddi hasar meydana geldi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI VE MÜDAHALELER

Ekiplerin müdahaleleriyle alevler söndürüldü, ancak Kemal Tuncer, evinin bahçesinde kendi olanaklarıyla soğutma çalışmaları yapmaya devam etti. Kovayla yanan alanlara su döken Tuncer, yangın söndürme ekiplerinin bölgede yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Yangının kontrol altına alınması için yürütülen mücadele sürüyor.