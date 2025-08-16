Karamürsel’deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı!

YANGININ KONTROL ALTINA ALIMI

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen orman yangını, kontrol altına alındı. Dün saat 13.00 sıralarında Suludere Mahallesi mevkisinde başlayan yangın, otluk alandan ormana sıçradı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildi ve yangın yönetimi sağlandı. Valilikten gelen bilgilere göre, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Yangının söndürme faaliyetlerine birçok kurum katıldı. Orman İşletme, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, AFAD ve arama kurtarma dernekleri, yangının kontrol altına alınmasında önemli bir rol oynadı. İki gün süren bu çalışmalarda toplamda 963 personel görev aldı. Ayrıca, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinesi, 3 mobil haberleşme aracı ve 3 mobil mutfak da kullanıldı. Çalışmalara destek veren 10 helikopter ve 6 uçak da yangınla mücadelede etkin oldu. Bununla birlikte, iki ambulans ve 4 UMKE aracı, GSM operatörlerine ait mobil haberleşme araçlarıyla birlikte sahada bulunarak iletişimin kesintisiz olmasını sağladı. Tedbir amacıyla Safiye, Suludere ve Akçat mahalleleri tahliye edildi.