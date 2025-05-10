Karamürsel Trafik Denetimi Gerçekleştirdi. İzmit MTAL Elektrikli Araçlar Üzerinde Eğitim Yapıyor. Öğrenciler Elektrikli Araçlarla İlgili Pratik Yapacak

KARAPOLİCE YASAKLARI DENETLİYOR

Karamürsel’deki Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sahilde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Polis, yayalara ait olan sahil şeridine giren sürücüleri durdurdu. Yapılan denetimlerde, “Sahilde motorlu ve motorlu bisiklet kullanımı yasak. Bu kuralı ihlal edenlere cezai müeyyideler uygulanacak” hatırlatması yapıldı. Ekipler, sürücülere ayrıca güvenli motosiklet kullanımı konusunda bilgi verdi.

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) “Autocove 2.0” programı kapsamında, Togg T10X’i okul envanterine katarak uygulamalı eğitim çalışmalarına öncülük ediyor. Proje ekip lideri Dr. Mesut Özer, batarya teknolojileri üzerinde tasarımlar yaptıklarını ifade etti. “Atölyelerinde pratik kısım bulunuyor. Öğrenciler pratik alanla ilgili yeteneklerini geliştirmek için çalışıyor. Elektrikli araçlar atölyemizde mevcut. Burada araç üzerinde arıza teşhisleri de yapıyoruz. İş güvenliği konusunda eğitim veriyoruz. Batarya, akü, pil şarjı ve deşarjı eğitimi alabiliyorlar” dedi.

GÜVENLİK VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YENİ ÇALIŞMALAR

Elektrik öğretmeni Metin Cansever, “Togg T10X ve aldığımız ekipmanları, okulun elektrikli araçlar eğitim departmanında öğrenci ve öğretmenlerin eğitimine kullanıyoruz” diyerek, araç üzerindeki gelişmiş güvenlik özellikleri hakkında bilgi verdi. Cansever, “Kalibrasyon eğitimleri ve çalışmaları vermeyi hedefliyoruz. 5 yıl içinde Avrupa’daki araçların yarısının elektrikli olması bekleniyor. Ülkemizde elektrikli araçların tamir, bakım ve servis işlemlerini yapabilecek elemanların yetişmesi için altyapı oluşturmayı amaçlıyoruz” diye ekledi.

STAJ İLE YETKİNLİK ARTIRMA

Motor bölümü öğretmeni Emre Özer ise eğitimlerle birlikte öğrencilerin yetkinliklerini artıracaklarını belirtti. Öğrencileri yurt dışına staja göndererek, dil gelişimlerini ve farklı uygulamaları görme fırsatı sağlayacaklarını vurguladı.