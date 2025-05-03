Karanfil Group Başkanı Murtaza Karanfil, Libya Ziyaretinde Ekonomik İlişkileri Güçlendirdi

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK TEMASLAR

Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Libya ziyareti sırasında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli görüşmelerde bulundu. Karanfil Group’tan gelen bilgilere göre, Trablus’ta düzenlenen çalışma grubu ve yuvarlak masa toplantıları ile birlikte, geçmişte imzalanan mutabakat zaptlarının güncellenerek uygulanabilirliğinin artırılması gerektiği ifade edildi. Toplantılarda, Türk ve Libyalı iş insanlarının karşılaştığı bürokratik ve finansal sorunlara çözüm olması amacıyla Ortak Ekonomik Komite kurulmasında karar kılındı. Komitenin, yatırımların teşviki, ticaretin kolaylaştırılması ve bankacılık teminatları gibi alanlarda çözüm önerileri geliştirmesi hedefleniyor.

TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI İÇİN YOL HARİTASI

İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 3,7 milyar dolara ulaştığı anımsatıldı. Tarafların bu ticaret hacmini genişletmek için kapsamlı bir ekonomik yol haritası üzerinde çalışma yürüttüğü dile getirildi. Ayrıca, Türk firmalarının Libya’da altyapı, enerji, inşaat, sağlık ve eğitim gibi stratejik sektörlerdeki potansiyel rolleri detaylı bir şekilde ele alındı. Türk sanayi ürünlerinin Afrika pazarına ulaşımını kolaylaştıracak lojistik ve ticaret merkezi işlevi görecek bir serbest ticaret bölgesi kurulması da görüşmelerin önemli başlıklarından biri oldu. Libya tarafı, ülkenin Avrupa, Afrika ve Arap dünyası arasındaki jeopolitik konumunun ekonomik projelerle daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

PROSEDÜRLERİN SADELEŞTİRİLMESİ ÜZERİNDE ANLAŞMA

Toplantılarda, Türk firmalarının Libya’da daha etkin olabilmesi için ikamet izinleri, ticari sicil işlemleri ve para transferleri ile ilgili prosedürlerin sadeleştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. 2020’de imzalanan mutabakat zaptının uygulamalarının tekrar gözden geçirilerek, iş birliklerinin yeniden canlandırılması kararlaştırıldı. Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Libya’nın Türkiye için sadece bir ticaret partneri değil, aynı zamanda Afrika’ya açılan stratejik bir kapı olduğuna dikkat çekti. Karanfil, “Afrika, önümüzdeki yüzyılda dünyanın ekonomik gelişimine öncülük edecek bir kıta olacaktır. Libya’nın kalkınması, bölge için kilit bir rol oynayacak.” ifadelerini kullandı.

LIBYA’NIN SORUNLARINDAN ARINMASININ GEREKLİLİĞİ

Libya’nın 2011 öncesi döneme ait sorunlardan arınmasının zorunlu hale geldiğini belirten Karanfil, “Devrimin üzerinden neredeyse 15 yıl geçti ve Libya artık 2011 öncesine ait engellerden kurtulmak zorundadır.” diyerek bu noktada Türk müteahhitlik sektörünün geçmişteki sorunlarının çözümünün önemli bir adım olduğunu vurguladı. Karanfil, Libya’da halihazırda birçok projenin geçmiş sorunlar nedeniyle yarım kaldığını anımsattı ve müteahhitlik sektöründeki sorunların bankacılık sistemine de olumlu yansıyacağını ifade etti. Karanfil, Türkiye’nin bilgi, deneyim ve kaynaklarını bu amaca yönelik seferber etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

STRATEJİK ÖNEM TAŞIYAN YENİ YAPILANMA

Libya’nın yeniden yapılanma sürecinde Türk firmalarının rol almasının sadece ekonomik değil, stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Karanfil, “Libya’nın kalkınması aynı zamanda Afrika’nın kalkınması demektir ve Libya aynı zamanda Avrupa için yeni bir tedarik noktasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.