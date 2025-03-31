Karanlık Bölge Filmi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

KARANLIK BÖLGE FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri kendine çeken Karanlık Bölge filmi, beyaz perdede gösterimden sonra televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Karanlık Bölge’yi izleyeceklerin merak ettiği Karanlık Bölge’nin konusu, oyuncu kadrosu ve özeti üzerinde duruyoruz.

KARANLIK BÖLGE’DE OLAY NEDİR?

Yeryüzünde hiç göktaşı düşmedi, hiçbir terörist dünya için tehdit oluşturmadı ve atom savaşı asla başlamadı. Ancak bir şeyler yanlış gitmeye başladı. Açıklanamayan bir olay, dünyayı etkisi altına aldığında birçok bölge ile iletişim kopuyor. Sadece Doğu Avrupa’nın küçük bir alanında elektrik var. Askeri güçler araştırmaya başladığında, yollarda, hastanelerde, tren istasyonlarında ve birçok başka yerde cesetlere rastlanıyor. Dünyadaki hayatı kim ya da ne yok ediyor?

KARANLIK BÖLGE’NİN OYUNCU KADROSU

Karanlık Bölge filminde, Osmolovskaya karakterine Kseniya Kutepova hayat veriyor. Svetlana Ivanova, Olya rolünde bulunuyor. Pyotr Fyodorov Yura karakterini canlandırıyor. Konstantin Lavronenko, Belediye Başkanı Dolmatov rolünde izleyiciyle buluşuyor. Aleksey Chadov Oleg karakterinde, Lukerya Ilyashenko Alena rolünde, Filipp Avdeyev Zhenya karakterinde, Ilya Volkov Ra rolünde, Artyom Tkachenko Eid rolünde, Sergey Godin Lavrin rolünde, Anastasiya Venkova Aleksandr Nedorezov Spetsnazovets rolünde, Angelina Strechina ise Katia rolünde izleniyor.