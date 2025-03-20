Karanlık Enerji Zamanla Değişebilir Mi?

YENİ BULGULARIN HEYECANI

Bilim insanları, Evren’in genişlemesini sağlayan Karanlık Enerji adındaki gizemli gücün zaman içerisinde değişkenlik gösterebileceğini keşfetti. Henüz erken aşamadaki bulgular, kısmen Albert Einstein tarafından oluşturulan mevcut teorilerle çelişiyor. Bu sonuçları doğrulamak için daha fazla veriye ihtiyaç duyulsa da, araştırmaya katılan bilim insanları arasında artan bir heyecan söz konusu. Bazıları, astronomideki en büyük keşiflerden birinin eşiğinde olduklarına inanıyor. Bu keşif, zaman ve mekanın doğası dahil, Evren ile ilgili anlayışımızı yeniden değerlendirip sorgulamamıza yol açabilir.

PARADİGMA DEĞİŞİMİ

Çalışmaya katılan saygın araştırmacılardan birçoğu, örneğin University College London’dan Prof. Ofer Lahav, artan kanıtların kendisini heyecanlandırdığını belirtiyor. BBC’ye yaptığı açıklamasında, “Bu dramatik bir an. Evren ile ilgili anlayışımızda bir paradigma değişimine tanıklık ediyor olabiliriz” diyor. Karanlık Enerji’nin 1998’de keşfi, kendisi başlı başına bir devrimi temsil ediyordu. O zamana kadar, Evren’in oluştuktan sonra genişlemesinin yerçekimi etkisi altında yavaşlayacağı düşünülüyordu. Fakat ABD’li ve Avustralyalı bilim insanları, genişlemenin aslında hızlandığını gözlemledi ve bu durumu açıklamak için “Karanlık Enerji” terimini geliştirdiler.

GALAKSİLERİN HIZLANAN UZAŞMASI

Karanlık Enerji’nin ne olduğu konusunda hâlâ belirsizlikler olsa da, gökbilimciler bunu ölçebilir ve Evren’in tarihindeki farklı noktalar arasında galaksilerin birbirinden uzaklaşma hızlarını gözlemleyerek değişip değişmediğini anlayabiliyorlar. Tucson, Arizona yakınlarındaki Kit Peak Ulusal Gözlemevi’nde, Karanlık Enerji Spektroskopik Aleti (DESI) gibi cihazlarla bu alanda çeşitli deneyler yapılmakta. DESI, 5.000 optik fiberden oluşan bir sistemdir; her biri yüksek hızda galaksileri tarayıp robotik olarak kontrol edilen ayrı teleskoplar. DESI araştırmacıları, geçtiğimiz yıl Karanlık Enerji’nin zamanla değişebileceğine dair ipuçları bulduklarında, birçok bilim insanı bunun yanılgı olabileceğini düşündü. Ancak bir yıl sonra bu yanılgı daha da belirgin hale geldi.

GÜÇLÜ KANITLAR VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Portsmouth Üniversitesi’nden Prof. Seshadri Nadathur, “Kanıtlar şimdi eskisinden daha güçlü. İlk yıla kıyasla birçok ek test yaptık, ve bunlar bize sonuçların hesaplanmamış bir etkiden kaynaklanmadığını gösteriyor” ifadelerini kullanıyor. Hâlâ, veriler henüz kesin bir keşif olarak tanımlanacak eşiği aşmadı fakat Edinburgh Üniversitesi’nden İskoçya Kraliyet Astronomu Prof. Catherine Heymans gibi pek çok gökbilimci bu deneyleri dikkatle izliyor. Heymans, BBC’ye verdiği demeçte, “Karanlık Enerji düşündüğümüzden bile daha tuhaf görünüyor. Daha fazla veri mevcut ve bilim camiası tarafından daha fazla inceleme yapılıyor, bu nedenle büyük bir keşfin öncesinde olabiliriz” diyor.

GİZEMLİ MEKANİZMALAR

Bu belirsizliklerin neye yol açtığı ise henüz bilinmiyor. Prof. Lahav, “Bu yeni sonuç doğruysa, değişime sebep olan mekanizmayı bulmamız gerekiyor ve bu, yepyeni bir teori anlamına gelebilir. Bu da oldukça heyecan verici” diye ekliyor. DESI, önümüzdeki iki yıl boyunca daha fazla veri toplamaya devam edecek. Araştırmacılar yaklaşık 50 milyon galaksi ve diğer parlak cisimleri ölçmeyi planlıyorlar. Kaliforniya’daki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’ndan doktora sonrası araştırmacı Andrei Cuceu, “Evrenin bize nasıl çalıştığını anlama çabasındayız ve belki de düşündüğümüzden daha karmaşık olduğunu gösteriyor” ifadesini kullanıyor. Karanlık Enerji’nin doğası hakkında daha fazla bilgi, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Euclid misyonu sonucunda elde edilecek. Bu uzay teleskopu, DESI’den daha uzak alanları inceleyerek daha fazla ayrıntı sunmayı amaçlıyor. 2023’te fırlatılan Euclid, 19 Mart’ta yeni görüntülerini yayımladı. DESI araştırması, dünya genelinde 70’ten fazla kurumdan 900’den fazla araştırmacı ile gerçekleşiyor.