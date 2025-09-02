Karanlık Sokaklarda Bir Serüven Başlıyor

IZLEYECEĞİMİZ BİR SERÜVEN

İlk bölümde izleyicileri Karadeniz’in sert dalgalarından İstanbul’un karanlık sokaklarına uzanan etkileyici bir hikâye bekliyor. “Keşke başka bir dünya olsaydı” sözleriyle açılan bu hikâyede, Azil Kaptan uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından memleketi Rize’ye dönerken kendisini istemeden de olsa büyük bir mücadelenin içinde buluyor. Aynı zamanda, Maçari ailesinin varisi Mehmet cezaevinden çıkarken hayati kararlar almak zorunda kalıyor. Güneş Aydınay’ın bu hikâyeye dahil olması, tüm dengeleri altüst ediyor. Aile sırlarının gün yüzüne çıktığı, aşkların ve düşmanlıkların iç içe geçtiği dizinin ilk bölümü için izleyiciler, “Gözleri KaraDeniz 1. bölüm tek parça ve yüksek görüntü kalitesiyle nereden izlenir?” sorusunun yanıtını arıyor.

BİR DOLU BAŞARILI İSİM

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın üstlendiği dizide; Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi pek çok yetenekli oyuncu yer alıyor. “Gözleri KaraDeniz”, güçlü hikâyesinin yanı sıra Karadeniz’in muhteşem doğası, etkileyici müzikleri, horon geleneği ve romantizmi ile de ekrana farklı bir soluk getiriyor.

KARAKTERLERİN HİKÂYELERİ

Halit Özgür Sarı’nın canlandırdığı Azil, Rize’de büyüyen bir denizci olarak, anne bildiği Sabriye ve gerçekte babaannesi olan Asiye Ana’nın gölgesinde yetişti. Çocukluğunu denizin içinde geçiren Azil, adeta “denizin evladı” olmuş. Özge Yağız’ın canlandırdığı Güneş ise küçük yaşta anne ve babasını kaybettikten sonra teyzesi Nermin’in yanında büyümüş. Avukat olarak hayatına yön verse de, hep başkalarının rolleri içinde kalmış. Mehmet Özgür’ün canlandırdığı Osman, Asiye ve Lütfü’nün tek evladı olarak, babasının ilgisizliği ve yasak ilişkileri nedeniyle ruhsal olarak kırılmış bir karakter. Ayten Uncuoğlu’nun oynadığı Asiye, eşine sadık bir Karadeniz kadını olup, oğlu Osman’ı tek başına yetiştirmiş.

İLGİNÇ BAĞLANTILAR VE SIRLAR

Dizide yer alan diğer karakterler de birbirleriyle ilginç bağlantılara sahip. Nermin, hep İstanbul hayali kurmuş ve Osman ile evlenerek Maçari ailesine katılmış. Sado, zamanla ailenin güvenilir adamı ve tetikçisi olmuşken, Lütfü’nün kızı Havva, Sado’ya gönlünü kaptırmış. Azil’in en yakın dostu olan Dursun, onun hayatı boyunca her anında yanında yer almış. Kınalı ise erken yaşta ailesini kaybetmiş ve Osman ile hapishanede tanışarak ona sıkı sıkı bağlanmış.

Bu dizinin tüm bölümleri ATV’nin resmi yayın kanallarından izlenebiliyor. Hikâyenin derinliklerindeki çatışmalar, aşk ve düşmanlıklar; geçmişin izlerini gün yüzüne çıkaracak ve geleceği belirlerken izleyicileri de ekrana kilitleyecek. Azil Kaptan’ın döndüğü Rize’de karşılaştığı yasa dışı olaylar, ona tehlikeli düşmanlar kazandırırken, Maçari ailesinin varisi Mehmet’in İstanbul’dan dönerken aldığı zor kararlar, olayları daha da karmaşık hale getirecek.