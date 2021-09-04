Karantinadaki işçiler için flaş karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, salgına yakalanan temaslı memurun karantina süresinin idari izin kapsamında sayılması talebini haklı buldu.

Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (KDK) yapılan açıklamaya göre, Milli Piyango İdaresinde bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı temaslı sayılan, 14 gün karantinada geçirdiği süre normal olarak kayıtlara geçen ve bu yüzden maaşından rapor ücreti kesilen memur, Covid-19’un salgın hastalık olmasından dolayı söz konusu raporun idari izne dönüştürülmesi talebiyle KDK’ya başvurdu.

Başvurucu, aynı serviste çalışan diğer dört personelle hasta olmamalarına rağmen tedbir amaçlı 14 gün karantinaya alındıklarını, e-Nabız sistemine 14 günlük istirahat raporu bilgisinin düşüldüğünü ve raporun kuruma gönderildiğini aktardı.

Karantinada kaldığı süreyi içine alan dönemin maaş bordrolarında kendisinin ve diğer dört personelin rapor ücretinin kesildiğini belirten başvurucu, kurumca mevzuat çerçevesinde değerlendirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “yakın temaslı” raporunun kamu kurumlarında farklı uygulamalara yol açtığını, bazı kurumlar söz konusu raporu idari izinli olarak değerlendirirken bazılarının ise normal rapor gibi değerlendirdiğini bildirdi.

İdari izne dönüştürülmesi talebi

Başvurucu, “yakın temaslı” raporunun tedbir amaçlı verilen bir rapor olması nedeniyle karantina süresinin normal rapor gibi değerlendirilemeyerek idari izne dönüştürülmesini talep etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, bu kişilerin raporlu hastalar gibi değerlendirilmesi, raporlarının hastalık iznine dönüştürülerek maaşlarından ilgili mevzuat çerçevesinde kesinti yapılmasının hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaştı.

KDK başvurucunun zorunlu karantina altında geçirdiği sürenin idari izin kapsamında sayılması konusunda tavsiye kararı aldı.

Kurumlar arasında uyum için karar bakanlığa ulaştırılacak

KDK ayrıca Covid-19 tedbirleri kapsamında kamu personelinin temaslı olarak geçirdiği süreler hakkında verilen kararlarda hem kamu kurumları arasında uyumun sağlanması hem de gerekli idari işlemleri takdir ve tayin etmek üzere kararın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştırılmasına karar verdi.