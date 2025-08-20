Karaot Aymaz Sahilinde Yangın Söndürüldü

FETHİYE’DE ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ

Fethiye’deki Karaot Aymaz sahilinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, tatil yapan vatandaşlar tarafından alkışlarla uğurlandı. Sığla ormanları ile çevrili olan bu alanda, yangın iki gün önce sahile yakın bir bölgede ortaya çıktı. Yangına ilk müdahale, sahilde bulunan tatilcilerin elleri ile toprak atarak alevlerin üzerine olmasıyla başladı.

BÖLGEYE HIZLI MÜDAHALE

Yangın ihbarı alındığında, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın arazözleri ve helikopterler hızla bölgeye sevk edildi. Yangın ekipleri, hem karadan hem de havadan müdahale ederken, kadın-erkek vatandaşlar yangın hortumlarını taşımada ve sönen alanları taşlarla örterek ekiplerin çalışmalarına yardımcı oldu. Orman ekiplerinin vatandaşların desteğiyle yangına hızlı bir şekilde müdahale etmesi sonucu, arazözler sabit bir alana geri döndü.

VATANDAŞLARDAN DESTEK VE ALKIŞ

Yangın ekiplerinin hareketi sırasında tatilciler, ekipleri ıslık ve alkışlarla uğurlayarak destek gösterdi. Bu dayanışma, birlikteliğin sembolü haline gelerek hem ekiplerin motivasyonunu artırdı, hem de yangının etkili bir şekilde kontrol altına alınmasına katkı sağladı.