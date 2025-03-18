Karapınar’da Çanakkale Zaferi Anıldı

PROGRAMIN DÜZENLENMESİ

Konya’nın Karapınar ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle anlamlı bir program düzenlendi. Tören, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda çelenklerin konulmasıyla başladı.

ETKİNLİKLERİN DEVAM EDİŞİ

Daha sonra etkinlikler Kültür Merkezi’nde sürdü. Burada öğrenciler, çeşitli şiirler okudu ve Çanakkale konusunu ele alan sinevizyon gösterimi yapıldı. Ayrıca, Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği “Çanakkale Geçilmez” adlı gösteri de katılımcılardan büyük beğeni aldı. Etkinlikte, Kaymakam Şenol Öztürk, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.