Karapınar’da Fuhuş Operasyonunda 9 Tutuklama

KONYA EMNİYETİ FUHUŞ OPERASYONU DÜZENLEDİ

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği, Karapınar ilçesinde fuhuşa yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. 105 polisin katılımıyla eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında, daha önceden belirlenmiş 12 adrese baskın yapıldı. Bu baskınlar neticesinde 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ARAYLA BİRİKİM VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen arama işlemlerinde, toplamda 237 bin TL değerinde döviz ve Türk Lirası, 1 adet pompalı yivsiz av tüfeği ile 6 adet av fişeği ele geçirildi. Ayrıca, yabancı uyruklu 11 mağdur kadın ifade vermek üzere emniyete alındı ve sonrasında sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi, ‘Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve fuhşun yolunu kolaylaştırma’ suçlarıyla tutuklandı. Bu operasyon, il genelinde asayişi sağlama ve fuhuşla mücadele konularında önemli bir adım olarak değerlendirildi.