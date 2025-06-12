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Karapınar’da Hayır Panayırı Düzenlendi

HAYIR PANAYIRI DÜZENLENDİ

Konya’nın Karapınar ilçesinde, özel eğitim öğrencilerinin yararına kapsamlı bir hayır panayırı gerçekleştirildi. Karapınar Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından Anıt Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, özel ihtiyaçları olan öğrencilerin eğitimine destek vermek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla okul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli el yapımı ürünler sergilendi.

YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI

Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisini topladı ve öğrencilerin el becerileri ile üretkenliği büyük takdir aldı. Kaymakam Şenol Öztürk, etkinlikte bir konuşma yaparak, özel eğitim öğrencilerinin her türlü desteği hak ettiğini söyledi. Bu tür organizasyonların toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturduğuna dikkat çekti. Kaymakam Öztürk, stantları tek tek dolaşarak öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

– KONYA

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