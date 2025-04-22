Haberler

Karapınar’da İlkokul Turnuvası Düzenlendi

HALI SAHA TURNUVASI DÜZENLENDİ

Karapınar ilçesinde, ilkokul öğrencileri için bir halı saha turnuvası gerçekleştirildi. Bu etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karapınar Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirildi. Turnuvanın kazananı ise Yunus Emre İlkokulu oldu.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN TEŞEKKÜR

Belediye Başkanı İbrahim Önal, bu tür organizasyonların önemine değinerek, “Bu tür organizasyonlar hem öğrencilerimizin sporla iç içe olmasını sağlıyor hem de okullar arası dayanışmayı artırıyor. Turnuvaya katılan okullarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Saygınlar Kulübü Açıldı, Etkinlikler Başlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri bireylerin sosyal entegrasyonunu sağlamak için Saygınlar Kulübü'nü açarak, etkinliklerle kaliteli yaş almayı teşvik ediyor.
Haberler

Kahramanmaraş’ta Duruşma Devam Ediyor

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi A Blok’un yıkımında 58 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 11 sanık suçlamaları reddetti. Mahkeme duruşmayı erteledi; sanıklar için 22 yıl hapis isteniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.