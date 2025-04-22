Karapınar’da İlkokul Turnuvası Düzenlendi

HALI SAHA TURNUVASI DÜZENLENDİ

Karapınar ilçesinde, ilkokul öğrencileri için bir halı saha turnuvası gerçekleştirildi. Bu etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karapınar Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirildi. Turnuvanın kazananı ise Yunus Emre İlkokulu oldu.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN TEŞEKKÜR

Belediye Başkanı İbrahim Önal, bu tür organizasyonların önemine değinerek, “Bu tür organizasyonlar hem öğrencilerimizin sporla iç içe olmasını sağlıyor hem de okullar arası dayanışmayı artırıyor. Turnuvaya katılan okullarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.