Karapınar’da Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası

KAZA Detayları

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, kontrolden çıkarak boş bir araziye inerek durdu. Kaza sonucunda 3 çocuk da dahil olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay, Kazanhüyüğü Mahallesi civarında yaşandı.

Sürücünün Kontrolü Kaybetmesi

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu G.E.S. yönetimindeki 06 CHP 403 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol dışına çıktı. Olayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Yaralıların Durumu

Sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle birlikte yaralılara ilk müdahale yapıldı. Araçta bulunan 3 çocuk ve diğer 2 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.