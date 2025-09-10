Karapınar’da Midibüs Oto Çarpıştı

TRAFİK KAZASI GÖRGÜ TANIKLARIYLA ARAŞTIRILIYOR

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir midibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralanıyor. Kaza, akşam saatlerinde Hüsrev Altınbaşak Caddesi ile Kayalı Caddesi üzerinde bulunan kavşakta gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, İsmet K. yönetimindeki 42 GDE 73 plakalı midibüs ile Hasan A. idaresindeki 42 JL 589 plakalı otomobil çarpışıyor.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILIYOR

Kazada otomobil sürücüsü Hasan A. yaralanıyor. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapıyor. Ardından, yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınıyor. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtiliyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatılmış durumda.