Karapınar’da Minibüste Bir Kişi Öldü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir kişi minibüs içinde ölü bulundu. Olay, Karapınar ilçesi İpekçi Mahallesi’nde gerçekleşti. Yoldan geçen vatandaşlar, park edilmiş minibüsün içinde bir kişiyi hareketsiz yatar vaziyette fark etti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı kontrol sonucunda, minibüsteki M.B.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. M.B.’nin araca bağlı olan ısıtma sisteminden sızmış gazdan zehirlendiği değerlendiriliyor. Ancak, ölüm olayı şüpheli bulunduğu için ekipler detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

OTOPSİ İÇİN MORGDA

M.B.’nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.