Karapınar’da Motosiklet Kazası; 1 Yaralı

KAZA ANINDA YARALANMA OLDU

Konya’nın Karapınar ilçesinde tek taraflı bir motosiklet kazası gerçekleşti ve bu kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Eşeli Yaylası bölgesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, M.S. yönetimindeki 42 JC 772 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sebebiyle kontrolden çıktı. Motosiklet savrulurken, arkasında yolcu olarak bulunan A.S. dengesini kaybederek düştü ve yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı A.S.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı, ambulans ile Karapınar Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.