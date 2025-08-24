Karapınar’da Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA SAAT 19.30’DAN SONRA MEYDANA GELDİ

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir motosiklet kazası yaşandı ve bu kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 19.30 sularında Gülbahçe Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sebze pazarı yönünde çevre yoluna doğru ilerleyen G.D. yönetimindeki 42 ADP 935 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yola savruldu.

Bu kazada motosiklet sürücüsü G.D. yaralandı. Olayın ardından yetkililere haber verildi ve sağlık ile polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştığında yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, daha sonra ambulans ile Karapınar Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.