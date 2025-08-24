Haberler

Karapınar’da Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA SAAT 19.30’DAN SONRA MEYDANA GELDİ

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir motosiklet kazası yaşandı ve bu kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 19.30 sularında Gülbahçe Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sebze pazarı yönünde çevre yoluna doğru ilerleyen G.D. yönetimindeki 42 ADP 935 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yola savruldu.

SALDIRGANA MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu kazada motosiklet sürücüsü G.D. yaralandı. Olayın ardından yetkililere haber verildi ve sağlık ile polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştığında yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, daha sonra ambulans ile Karapınar Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Düzce’de Berber Barış Kahya, Vinçle Tıraş Yaptı

Düzce'de berber Barış Kahya, yeni dükkanının açılışında ilginç bir etkinlik düzenledi. 20 metre yükseklikteki vinç sepetinde müşterisini tıraş ederek dikkatleri üzerine çekti.
Haberler

Demre’de Düşen Kişi Hastaneye Gönderildi

Demre'de 60 yaşındaki E.D.'nin ayağı kırıldı. Sahil güvenlik ekipleri, kadını deniz yoluyla hastaneye taşıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.