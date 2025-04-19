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Karapınar’da Öğrenciler Etkinlikte Buluştu

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DOĞAYLA BULUŞTU

Karapınar ilçesinde üniversite öğrencileri doğa yürüyüşü ve gökyüzü gözlemi etkinliğinde bir araya geliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, öğrenciler ilçedeki çeşitli etkinliklere katılım sağlıyor.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE GÖKYÜZÜ GÖZLEMİ

Acıgöl ile Meke Gölü arasında yapılan doğa yürüyüşü ile öğrenciler, doğanın tadını çıkarıyor ve teleskop aracılığıyla gökyüzünü gözlemliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, “Üniversite öğrencilerimize sadece akademik değil sosyal, kültürel ve sportif anlamda da gelişimlerini desteklemek istiyoruz. Onlara yetkinlik kazandırmak ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.” şeklinde düşüncelerini aktarıyor.

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