Haberler

Karapınar’da Otomobil-Kamyonet Çarpıştı

KAZA SONUCU BİR ÖLÜ, BEŞ YARALI

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen otomobil ile kamyonet çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitiriyor, beş kişi ise yaralanıyor. M.B. (53) yönetimindeki 63 AHM 296 plakalı otomobil, Karapınar-Konya kara yolunda, N.K. (58) yönetimindeki 11 UB 112 plakalı kamyonet ile çarpışıyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIYOR

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü M.B. ve araçta bulunan F.K, E.K, M.K, Z.K. ile C.K. yaralanıyor. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılıyor. Hastanede tedavi altına alınan C.K. maalesef kurtarılamıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
Haberler

İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.