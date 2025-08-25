Karapınar’da Otomobil-Kamyonet Çarpıştı

KAZA SONUCU BİR ÖLÜ, BEŞ YARALI
Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen otomobil ile kamyonet çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitiriyor, beş kişi ise yaralanıyor. M.B. (53) yönetimindeki 63 AHM 296 plakalı otomobil, Karapınar-Konya kara yolunda, N.K. (58) yönetimindeki 11 UB 112 plakalı kamyonet ile çarpışıyor.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIYOR
Kaza sonucunda otomobil sürücüsü M.B. ve araçta bulunan F.K, E.K, M.K, Z.K. ile C.K. yaralanıyor. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılıyor. Hastanede tedavi altına alınan C.K. maalesef kurtarılamıyor.