Karapınar’da Otomobil Motosiklet Çarpıştı

KAZA SONUCUNDA YABANCI UYRUKLU ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Konya’nın Karapınar ilçesinde akşam saat 21.40 sıralarında meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda, yabancı uyruklu üç kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı, ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilerek yakalandı.

OLAY YERİNDEKİ DETAYLAR VE YARALILAR

Meydana gelen kaza, Aydın Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, plakasız olan bir motosiklet ile 07 AUC 443 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki üç kişi yaralandı ve ambulanslarla Karapınar İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi ve tedavi için Konya’ya sevk edildiler.

SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI VE SORUŞTURMA

Kaza sonrasında polis ekipleri, olay yerinde düşürdüğü plakadan otomobil sürücüsü B.D.’yi tespit etti. Kısa sürede yakalanan B.D., gözaltına alındı ve daha sonra polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili olarak detaylı bir tahkikat başlatıldığı belirtildi.

