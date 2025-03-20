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Karapınar’da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralı

OTOMOBİL KAZASI VE YARALANMA

Konya’nın Karapınar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Edinilen bilgilere göre, Konya’dan Karapınar yönüne doğru seyreden Ö.G. idaresindeki 09 CDF 47 plakalı araç, D330 Karayolu’nun Apakkaşı Mevkiinde refüjü aşarak karşı şeride geçti.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Kaza sonrasında araç sürücüsü Ö.G. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralı sürücü, ambulans ile Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

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